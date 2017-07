Brasileirão: São Paulo joga para sair da zona do rebaixamento

São Paulo e Chapecoense disputam neste domingo um jogo que valerá mais do que três pontos na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Quem sair derrotado da partida na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 16h (de Brasília), encerrará a 14ª rodada na zona do rebaixamento.

A equipe paulista soma 12 pontos e ocupa a 17ª posição, a primeira entre as equipes que desceriam para a Série B se o campeonato terminasse neste domingo. A Chapecoense, por sua vez, iniciou a rodada uma colocação acima, com 15 pontos. Se vencer em Santa Catarina, o São Paulo ultrapassará o adversário na classificação, por ter um saldo de gols melhor (-2, contra -8), e, desta forma, deixará a zona do rebaixamento.

Os dois times vivem uma fase ruim no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não vence há oito partidas. A sequência sem triunfos dos catarinenses é um pouco menor: seis jogos.