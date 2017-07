Brasileirão: São Paulo e Atlético-GO fazem jogo dos desesperados

Assim como seus escudos, São Paulo e Atlético-GO são parecidos também na situação desesperadora em que se encontram no Campeonato Brasileiro. Os clubes, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília) no Estádio do Morumbi,, ocupam as duas últimas posições na tabela e se afundaram na crise. A partida é válida pela 13ª rodada.

O time mandante terá uma novidade. Dorival Júnior fará sua estreia, no lugar do demitido Rogério Ceni. O ex-treinador do Santos foi contratado com o objetivo de tirar o clube paulista da péssima situação no campeonato. São 11 pontos conquistados em 12 rodadas, campanha que coloca o São Paulo em 19º e penúltimo lugar. São sete jogos consecutivos sem vencer.

O Atlético-GO vive situação ainda pior. Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas sete pontos, a equipe goiana não sairá da última colocação mesmo se vencer nesta quinta-feira. Foram apenas duas vitórias até aqui, sobre a Ponte Preta e o Avaí. Assim como o São Paulo, o time também já trocou de treinador no torneio. Doriva entrou no lugar de Marcelo Cabo após a quarta rodada.