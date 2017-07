Brasileirão: São Paulo briga para fugir da zona do rebaixamento

O São Paulo entrará em campo neste domingo pressionado para obter a vitória sobre o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Além de não vencer há cinco partidas no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni pode terminar a 11ª rodada na zona de rebaixamento.

O time paulista ocupa a 16ª posição, com 11 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, primeiro entre os quatro que cairiam para a Série B se o campeonato terminasse hoje. Os baianos entram em campo neste domingo às 16h, contra o rival Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

Em caso de derrota do São Paulo e vitória do Bahia, o time entrará na zona do rebaixamento. Vitória e Avaí também podem chegar aos 11 pontos, mas possuem saldo de gols negativo e só ultrapassariam a equipe de Rogério Ceni na tabela com goleadas improváveis.

O Flamengo, por sua vez, irá em busca de sua quarta vitória seguida no Estádio Luso Brasileiro, que recebeu o apelido de Ilha do Urubu por parte do clube e da torcida. A equipe, ao contrário do São Paulo, não perde há cinco jogos no Campeonato Brasileiro.