Brasileirão: Santos vence Grêmio e ainda sonha com o vice

O jogador Thiago Heleno do Atletico PR comemora gol durante a partida contra o Vasco RJ, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Arena da Baixada, em Curitiba (PR) - 19/11/2017

Comemoração do primeiro gol do Santos, marcado por Copete durante o jogo contra o Grêmio realizado na Vila Belmiro, em Santos - 19/11/2017

Jogadores do Atlético-MG comemoram o gol contra o Coritiba, durante partida válida pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2017, realizada na Arena Independência, Belo Horizonte, MG - 19/11/2017

Diego, jogador do Flamengo, comemora gol durante partida contra o Corinthians - 19/11/2017

Mancuello comemora gol durante partida entre Flamengo e Corinthians, no Estadio Luso Brasileiro (Ilha do Urubu), no Rio de Janeiro (RJ) - 19/11/2017

Mancuello comemora gol durante partida entre Flamengo e Corinthians, no Estadio Luso Brasileiro (Ilha do Urubu), no Rio de Janeiro (RJ) - 19/11/2017

Felipe Vizeu comemora gol durante partida entre Flamengo e Corinthians, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro - 19/11/2017

Rodrigo Pimpão (esq), e Militão (dir), durante partida entre Botafogo e São Paulo, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio do Pacaembu - 19/11/2017

O jogador Marquinhos abre o placar para o Sport na partida contra o Bahia, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Ilha do Retiro - 19/11/2017