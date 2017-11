Brasileirão: Santos perde pra Chape e dá adeus ao título

O Santos ainda tinha chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Uma derrota de 2 a 0 para a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Arena Condá, afastou essa possibilidade e fez o time perder uma posição na rodada.

Logo no começo do primeiro tempo, Lucas Veríssimo cometeu um pênalti infantil ao tentar cortar a bola de cabeça e colocar a mão nela dentro da área. Wellington Paulista converteu a cobrança aos 13 minutos.

Aos 21 do segundo tempo, Wellington Paulista ganhou no corpo da defesa santista e cruzou para Arthur, que na pequena área só deslocou Vanderlei, que nada pôde fazer.

Com a derrota, o Santos segue com 56 pontos e perde o terceiro lugar para o Palmeiras na rodada. Já a Chapecoense vai a 44 e afasta um pouco o perigo do rebaixamento, assumindo o 13° lugar.

