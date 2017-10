Brasileirão: Santos apenas empata e não ultrapassa Grêmio

Jogando no estádio do Pacaembu, nesta segunda-feira, o Santos apenas empatou com o Vitória por 2 a 2 e não conseguiu ultrapassar o Grêmio, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos chegaram à segunda colocação no domingo, ao vencer o Coritiba no Paraná. Nesta segunda, uma vitória santista daria ao time o segundo lugar e uma aproximação maior do líder Corinthians, mas o que se viu foi um domínio do time visitante na maior parte do jogo.

O Vitória não parecia visitante no primeiro tempo. Tinha mais a bola, pressionava mais e criava as melhores chances. Aos 22, Copete foi desarmado e o time baiano iniciou um contra-ataque que terminou nos pés de David, que ainda teve paciência para cortar Vanderlei e um zagueiro antes de completar para o gol. Após o gol sofrido, o Santos melhorou na partida e chegou ao empate com 35. Zeca cruzou da esquerda, a bola passou por Ricardo Oliveira, mas não por Jean Mota, que de cabeça marcou.

O Vitória voltou melhor para o segundo tempo e quase marcou aos 9 minutos, quando Neílton finalizou no travessão. Aos 19, após novo cruzamento na área, o zagueiro Wallace, de cabeça, marcou o segundo para o time visitante. Novamente o Santos foi para o abafa e empatou aos 23, após cruzamento de Daniel Guedes para a área, o zagueiro Ramon tentou cortar e marcou contra.

Com o empate, o Santos chegou aos 49 pontos, mesma pontuação do vice-líder Grêmio, mas atrás no número de vitórias (15 a 13). Já o Vitória, 15° colocado com 33 pontos, fica agora a um ponto da Ponte Preta, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

