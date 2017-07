Brasileirão: Rio volta a receber clássico após morte de torcedor

Apenas quatro dias depois da morte do torcedor do Vasco da Gama, após o clássico do último sábado contra o Flamengo em São Januário, o Rio de Janeiro voltará a receber um clássico estadual. No Estádio do Maracanã, Fluminense e Botafogo se enfrentarão às 21h (de Brasília) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as imagens da confusão e selvageria do fim de semana passado ainda frescas na memória.

Como é de praxe em partidas desta magnitude, envolvendo dois grandes times do futebol carioca, a segurança será reforçada. Nesta terça-feira, a Polícia Militar reuniu-se com integrantes de torcidas organizadas das equipes para definir procedimentos e tentar evitar encontros entre os grupos rivais no entorno do Maracanã.

Fluminense e Botafogo fazem campanha parecida no Campeonato Brasileiro até o momento. A equipe mandante desta noite está em oitavo lugar com 17 pontos, um a mais do que o Botafogo, 11º colocado.