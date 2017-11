Brasileirão: Ponte Preta vence, mas continua no Z4

A Ponte Preta venceu o Atlético-PR por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira de feriado no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o clube paulista chegou aos 39 pontos e está a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento.

A equipe alvinegra abriu a contagem aos 36 minutos da primeira etapa, com Danilo Barcelos, que cobrou falta forte para balançar a rede. No segundo tempo, aos 21 minutos, Danilo fez mais um, desviando de cabeça. O meia foi um dos destaques do rebaixado América-MG em 2016. Sidcley descontou, aos 33 minutos.

Com a vitória, a Ponte Preta chegou aos 39 pontos e empatou na pontuação com o Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, mas com um saldo de gols pior. O Atlético-PR, com 45 pontos, corre poucos riscos de cair.

(com Gazeta Press)