Brasileirão: Palmeiras vence Ponte com gol de Borja

Jogando no Pacaembu, o Palmeiras recebeu a Ponte Preta e venceu por 2 a 0, com um dos gols marcados pelo atacante Borja. O triunfo diminuiu a diferença para o líder Corinthians, após a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Ponte Preta até criou chances perigosas no primeiro tempo, mas o Palmeiras foi superior. O gol veio aos 27, quando Moisés chutou de dentro da área, Aranha fez a defesa e, no rebote, Keno bateu no canto. Aos 38, o atacante Willian sofreu um pancada, deixou o campo mancando e foi substituído por Borja.

E no segundo tempo o atacante colombiano brilhou, ao marcar o segundo gol palmeirense com 27 minutos. Keno desviou um lançamento de cabeça e Borja alcançou a bola antes do goleiro Aranha, o chapelou e de cabeça fez. A bola tocou na trave antes de entrar. Arouca, que não jogava desde 21 de setembro de 2016, em derrota de 1 a 0 para o Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil, entrou no lugar de Tchê Tchê aos 39.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 50 pontos e fica a nove do líder Corinthians. Já a Ponte Preta, com 32, segue na zona de rebaixamento.

Em jogo de viradas, Atlético-PR vence Vitória em Salvador

Jogando no estádio Barradão, em Salvador, o Atlético-PR conseguiu grande triunfo sobre o Vitória por 3 a 2, em partida com duas vitória.

O Atlético abriu o placar logo com três minutos de jogo com Ribamar, de cabeça, após cobrança de escanteio. O empate do Vitória veio aos 24 da primeira etapa, com Neílton cobrando pênalti.

Logo com quatro minutos do segundo tempo, Tréllez recebeu passe de David na área e virou para os donos da casa. Aos 20, Douglas Coutinho voltou a empatar para o time visitante. Aos 33, Ribamar, novamente de cabeça, conseguiu a segunda virada no jogo.

Com a vitória, o Atlético-PR chega aos 38 pontos e ultrapassa o Atlético-MG, na nona colocação do Brasileirão. O Vitória, com 33, fica em 16°, a um ponto da zona de rebaixamento. Em casa, no torneio, o time baiano disputou 15 partidas e venceu apenas duas. Essa foi a décima derrota do time como mandante.

