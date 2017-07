Brasileirão: Palmeiras terá reservas e estreante contra o Grêmio

O duelo deste sábado entre Palmeiras e Grêmio, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo (SP), será uma disputa direta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Grêmio soma 22 pontos e é o vice-líder, seis a mais que o Palmeiras, quarto colocado. Apesar da importância da partida, ambas as equipes terão times alternativos no confronto pela 11ª rodada.

A equipe paulista realizou um treino fechado para a imprensa no Pacaembu nesta sexta-feira. Apesar do mistério, o técnico Cuca revelou que Bruno Henrique fará sua estreia e Michel Bastos voltará ao time.

O colombiano Borja tem presença praticamente certa entre os titulares neste sábado. Entre os demais jogadores, as ausências certas são o zagueiro Mina e os meias Guerra e Tchê Tchê, suspensos. Além do trio, o volante Felipe Melo, que se recupera de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, e o lateral Jean, que trata um problema de desgaste na cartilagem do joelho, também estão fora.

(Com Gazeta Press)