Brasileirão: Palmeiras supera Fluminense na abertura da 6ª rodada

O Palmeiras finalmente reencontrou a vitória após 4 rodadas sem triunfos no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o clube alviverde recebeu o Fluminense, no estádio Allianz Parque, e venceu por 3 a 1, na abertura da sexta rodada. Alejandro Guerra, Keno e Roger Guedes marcaram os gols do clube alviverde. Henrique Dourado, artilheiro da competição agora com 7 gols, descontou para os cariocas.

Com o resultado, o Palmeiras sobe na tabela e chega à oitava colocação, com 7 pontos. O Fluminense chegou ao segundo jogo seguido sem vitória no Brasileirão e estacionou nos 10 pontos. A equipe do técnico Abel Braga está na quinta colocação.

O jogo

Reforçado pelos retornos de Jean, Edu Dracena e Guerra, o Palmeiras foi melhor no começo da partida e saiu na frente aos nove minutos. No estilo Cucabol, Zé Roberto mandou a bola para área em arremesso lateral, Willian desviou de cabeça e Guerra completou de primeira para o fundo das redes.

O Fluminense não sentiu o gol e conseguiu empatar aos 18 minutos do primeiro tempo. Nas costas de Jean, Calazans recebeu pela esquerda e cruzou para conclusão certeira de Henrique Dourado.

O Palmeiras retomou a vantagem aos 40 minutos. Em bela jogada individual do lado direito, Roger Guedes passou por Léo e Marquinho antes de cruzar para Keno completar com sucesso. No final do primeiro tempo, Henrique Dourado ainda teve a chance de empatar novamente, mas parou em uma grande saída de Fernando Prass.

Em busca do empate, o Fluminense se lançou ao ataque e quase empatou em cabeçada de Marcos Júnior, defendida por Fernando Prass. Nos acréscimos, em um veloz contra-ataque, Roger Guedes arrancou até a área adversária e fechou o placar.

(Com Gazeta Press)