Brasileirão: Palmeiras joga bem e derrota Sport fora de casa

Brigando na parte de cima da tabela, na zona de classificação da Libertadores, Palmeiras e Sport travaram um duelo movimentado, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas venceram por 2 a 0, com gols do meia Bruno Henrique e do atacante Keno. Mais organizados e aproveitando melhor as chances de gol, o Palmeiras dominou no primeiro tempo e manteve o bom ritmo nos outros 45 minutos de jogo, anulando as armas dos donos da casa, comandados por Vanderlei Luxemburgo.

Com a vitória, Palmeiras e Sport trocam de posições na tabela: a equipe paulista assume a 5ª colocação e o time pernambucano cai para a 6ª. Na próxima rodada, o Palmeiras encara no sábado o Avaí no Allianz Parque e o Sport jogará contra o Bahia fora de casa.