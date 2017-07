Brasileirão: Palmeiras e Corinthians fazem clássico dos invictos

De um lado, uma equipe que não perde há 28 jogos em seu estádio. Do outro, um time que não sabe o que é derrota há 26 partidas consecutivas. Palmeiras e Corinthians se enfrentarão na noite desta quarta-feira em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico dos invictos. A partir das 21h45 (de Brasília), o campeão brasileiro tentará manter sua longa sequência positiva no Allianz Parque, enquanto seu adversário histórico buscará vencer novamente em 2017.

A última vez em que o Palmeiras perdeu uma partida em seu estádio foi no dia 24 de julho do ano passado, por 1 a 0, para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, a equipe venceu 21 jogos e empatou sete. A sequência como mandante é ainda maior se os jogos disputados em outros locais forem computados: três jogos, com duas vitórias no Pacaembu, e um 0 a 0 com o Cruzeiro em Araraquara.

O Corinthians, por sua vez, não perde há 26 jogos, computando partidas na Arena Corinthians ou no estádio de seus adversários. O último placar negativo do time comandado pelo treinador Fábio Carille foi no dia 19 de março, em derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Desde então, foram 16 vitórias e dez empates.

Graças ao longo período invicto, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com folga. O time soma 32 pontos e está nove na frente do segundo colocado, o Flamengo (23). O Palmeiras ocupa a quinta colocação, com 19. Treze a menos do que seu tradicional adversário.

Este será o segundo dérbi de 2017, ano do centenário do confronto. No primeiro, o Corinthians venceu em Itaquera, por 1 a 0, com gol de Jô, o “rei dos clássicos” em 2017, pela primeira fase do Campeonato Paulista, vencido pela equipe alvinegra.