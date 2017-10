Brasileirão: Palmeiras e Bahia empatam em jogo quente

Jogando no estádio do Pacaembu, por conta do jogo da seleção brasileira na última terça-feira e show do cantor Paul McCartney no próximo domingo, o Palmeiras recebeu o Bahia e empatou por 2 a 2 no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras começou pressionando e logo no primeiro minuto do primeiro tempo, Deyverson cruzou, Moisés desviou e Willian, de carrinho, marcou dentro da pequena área. O time da casa iniciou melhor a partida, mas o time baiano, precisando do resultado, começou a sair mais para o jogo, obrigando o goleiro Fernando Prass a fazer belas defesas. Aos 38 minutos, após bela trama do ataque palmeirense, iniciada por Bruno Henrique, o volante recebeu passe de Willian na área e marcou o segundo. Aos 46, o Bahia descontou com Edigar Junio, que subiu sozinho no meio da defesa palmeirense após escanteio e marcou de cabeça.

Na segunda etapa, o time paulista voltou pior, mas os baianos não conseguiam marcar, mesmo após grandes chances aos 31 e aos 35 minutos, defendidas por Fernando Prass. O empate do Bahia veio aos 43 com pênalti marcado em cima do atacante Mendoza, que Edigar Junio bateu com categoria.

O atacante Borja, contratação mais cara da história do Palmeiras e pouco utilizado por Cuca, entrou aos 12 minutos no lugar de Deyverson e cobrou até falta. Aos 28, o time teve o retorno de Felipe Melo, que substituiu Bruno Henrique. O volante não jogava desde 26 de julho, no empate em 1 x 1 com o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 44 pontos, ainda na quinta colocação, a um do Grêmio, a três pontos do terceiro colocado Cruzeiro e a quatro do vice-líder Santos. O Bahia, com o empate, sobe para 14°, com 32 pontos.

