Brasileirão: Palmeiras consegue 1ª vitória fora de casa

O Palmeiras visitou neste domingo o Bahia, na Arena Fonte Nova, e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela oitava rodada do torneio, terminou com o placar de 4 a 2 para a equipe do técnico Cuca, que vinha de derrota no clássico contra o Santos, na última quarta-feira. O Bahia, com a derrota, perde a invencibilidade dentro de casa e vai para a 10ª posição, com os mesmos 10 pontos do Palmeiras, uma colocação abaixo na tabela.

O Palmeiras abriu o placar em cobrança de pênalti de Róger Guedes, sofrido por Keno, aos 15 minutos. Depois do começo de jogo eletrizante, a partida não teve mais grandes chances até os 44 minutos, quando Vinicius pegou rebote e concluiu para empatar. Na etapa complementar, aos três minutos, o atacante Keno recebeu a bola de Guerra e chutou no ângulo, marcando um golaço.

Depois de pressionar mais, o Palmeiras chegou ao terceiro gol com o zagueiro Mina, que se esforçou com a ponta do pé para efetivar a trajetória da bola cabeceada por Juninho. A tranquilidade durou pouco, já que o Bahia descontou no ataque seguinte. Eduardo cruzou na área e o lateral João Paulo ganhou disputa pelo alto para mandar para as redes: 3 a 2. Para coroar o jogo emocionante na Arena Fonte Nova, o atacante Willian anotou o gol que decretou a vitória palmeirense.

(Com Gazeta Press)