Brasileirão: ofensa a árbitro apimenta Corinthians x Grêmio

Corinthians e Grêmio fazem nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Itaquerão, um jogo quente e que pode definir os rumos na reta final do Campeonato Brasileiro de 2017. A dez rodadas do fim, o clube paulista lidera o torneio com 58 pontos, nove a mais que o próprio clube gaúcho – que, por sua vez, prioriza a disputa da Libertadores, mas, caso vença nesta noite, colocaria forte pressão no adversário, que atravessa mau momento.

O duelo em Itaquera foi apimentado por ofensas do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ao árbitro da partida, Héber Roberto Lopes. “Podemos até ganhar este jogo, mas já arrumaram um jeitinho: botaram o Heber, esse careca vagabundo paranaense”, atacou Bolzan, que ainda chamou Heber de “caseiro”. em entrevista ao site da ESPN Brasil.

O técnico Fábio Carille, do Corinthians, minimizou o assunto e disse não se preocupar com arbitragem. “Esta declaração não influencia, ainda mais se falar do Héber, um árbitro experiente. Achei a declaração um pouco pesada. Não pode chegar a este ponto. Mas temos que nos preocupar com a gente.”

Carille, porém, deixou claro seu descontentamento com a polêmica e disse que este tipo de pressão é comum entre os clubes gaúchos. “Isto não leva a nada. Vira uma guerra boba. Normalmente acontece este tipo de situação com as equipes de Porto Alegre. O Inter também costuma fazer isso. Tem a TV para ver as polêmicas. Temos que nos preocupar com o jogo e em vencer.”

Treinadores fazem mistério

Na véspera do jogo decisivo, os técnicos Carille e Renato Gaúcho adotaram mistério. O treinador corintiano confirmou o retorno do volante Gabriel, que volta de suspensão na vaga de Camacho, mas disse que pode fazer alguma modificação “pelos lados” – o paraguaio Ángel Romero e o meia Jadson enfrentam a concorrência de Marquinhos Gabriel e Clayson. O veterano Danilo, de 38 anos, estará no banco e, segundo Carille, pode atuar entre 30 e 35 minutos.

Já o Grêmio terá o retorno de seu principal jogador, Luan, que se recuperou de lesão, mas o técnico Renato Gaúcho não revelou se o atacante começará como titular. Lucas Barrios e Fernandinho devem seguir como as principais opções ofensivas do clube gaúcho. Na partida do primeiro turno, o Corinthians venceu em Porto Alegre por 1 a 0 com gol de Jadson.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson e Rodriguinho; Romero e Jô. Técnico: Fábio Carille

Grêmio: Marcelo Grohe; Edilson, Kanneman, Geromel e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro e Luan; Fernandinho e Barrios. Técnico: Renato Portaluppi