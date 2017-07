Brasileirão: o líder Corinthians enfrenta o Botafogo

O Corinthians enfrentará o Botafogo neste domingo às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), com promessa de casa cheia e a tranquilidade de manter a liderança do Campeonato Brasileiro mesmo em caso de derrota. A equipe ocupa a primeira posição com 26 pontos, e não poderá ser ultrapassada pelos concorrentes.

Além de ir em busca dos três pontos pela vitória, o time comandado pelo técnico Fábio Carille terá o desafio de manter uma longa invencibilidade. O Corinthians não perde há 24 jogos. A última derrota foi em março, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, em que a Ferroviária levou a melhor por 1 a 0.

No embalo da boa fase do time, a torcida promete lotar a Arena Corinthians neste domingo. Até a sexta-feira, 34.000 ingressos já haviam sido vendidos.

Já o Botafogo volta a campo para tentar se recuperar das duas derrotas sofridas nesta semana. Na segunda-feira, a equipe foi superada pelo Avaí por 2 a 0 no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, e parou nos 15 pontos. Na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o clube carioca perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte (MG).