Brasileirão: Jô sente lesão em treino e preocupa Corinthians

O atacante Jô deixou o treino do Corinthians na manhã desta quarta-feira com dores na panturrilha e virou dúvida para a partida do próximo domingo, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro deixou o gramado do CT Joaquim Grava mancando e deve ser avaliado pelos médicos do clube ainda nesta tarde.

Uma possível lesão de Jô preocupa especialmente pelo fato de o atacante ser um titular absoluto e sem reserva à altura. No momento, a principal opção é o turco Kazim, que raramente tem recebido chances e, quando esteve em campo decepcionou.

Kazim substituiu Jô na sequência do treino desta quarta. O técnico Fábio Carille testou outras mudanças: Marquinhos Gabriel e Clayson entraram nas vagas de Gabriel e Jadson. O meia Rodriguinho atuou mais recuado, como um segundo volante.

Com a saída de Gabriel, que pode ser punido pelo STJD pelo gesto obsceno contra o São Paulo, o time ficou mais ofensivo, com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Maycon, Rodriguinho, Clayson, Marquinhos Gabriel e Romero; Kazim. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 54 pontos, 10 a mais que o vice-líder Santos, a 13 rodadas do fim do torneio.

Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro