Brasileirão: Grêmio vira sobre o Flamengo e ultrapassa Palmeiras

Após a classificação para a final da Libertadores no meio da semana, o Grêmio venceu neste domingo o Flamengo por 3 a 1, em sua arena, e conseguiu se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro, na 32ª rodada. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 54 pontos e assumiram a terceira colocação do Brasileirão com a derrota do Palmeiras para o líder Corinthians. O Flamengo segue com 47 e pode deixar a zona de classificação para a competição sul-americana ainda nesta rodada.

Após um primeiro tempo de muita marcação e poucas chances de gol, a partida ganhou em emoção na etapa final. Logo no início, Éverton Ribeiro abriu o placar para o Flamengo. No entanto, o jovem atacante Éverton, do Grêmio, marcou duas vezes para virar o jogo para os donos da casa. Ainda teve tempo de Luan marcar o terceiro para decretar a vitória gaúcha. Na próxima rodada, o Grêmio vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Cruzeiro, na Ilha do Urubu.

(Com Gazeta Press)