Brasileirão: Grêmio vence o Flamengo e retoma vice-liderança

Ao longo da 13ª rodada, o Campeonato Brasileiro teve três vice-líderes diferentes. E quem sairá dela na segunda posição é o Grêmio. No jogo mais importante desta quinta-feira pelo torneio, a equipe gaúcha venceu o chamado “jogo de seis pontos” contra o Flamengo no Rio de Janeiro, por 1 a 0, e deixou o adversário para trás na tabela.

Até quarta-feira, o clube carioca ocupava o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas perdeu a posição para o Santos após a equipe paulista vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte. O Flamengo podia retomar a vice-liderança nesta quinta-feira no Estádio Luso Brasileiro somente com um empate, mas perdeu pela primeira vez na Ilha do Urubu, apelido dado ao local onde está mandando suas partidas, no torneio.

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Luan, aos 26 minutos do primeiro tempo, ao chutar da entrada da área no canto do goleiro Thiago.

Com o resultado, o Grêmio subiu para 25 pontos, e está dez atrás do Corinthians. Santos e Flamengo seguem com 23, sendo que a equipe paulista tem a vantagem nos critérios de desempate (tem uma vitória a mais), e está em terceiro.