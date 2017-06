Brasileirão: Grêmio vence e segue na cola do líder Corinthians

O Grêmio venceu nesta quinta o Coritiba por 2 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). O resultado foi importante não apenas pelos três pontos, mas também para não deixar o líder Corinthians se distanciar na tabela.

A equipe gaúcha, que ocupa a segunda posição na classificação, entrou em campo já sabendo que o time paulista havia vencido o Bahia. Assim, o triunfo era mais do que necessário para o grupo comandado pelo técnico Renato Gaúcho. O atacante Pedro Rocha abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com um forte chute de esquerda da entrada da área. E em lance parecido, Fernandinho fechou a conta, aos 39 da etapa complementar.

Assim, o Grêmio chegou aos 22 pontos, contra 23 do Corinthians. E, neste domingo, as duas equipes se enfrentarão em Porto Alegre, em jogo que valerá a liderança do Campeonato Brasileiro.

Já o Coritiba encerra a nona rodada em quinto lugar, com 15 pontos, empatado com o Botafogo, o quarto. A equipe paranaense volta a jogar também no domingo, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.