Brasileirão: Grêmio, Santos e Flamengo disputam a vice-liderança

Se a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro deixou de existir nas últimas rodadas, pelo fato do Corinthians abrir larga vantagem na classificação com 35 pontos, a briga pela segunda colocação tornou-se acirrada. Grêmio, Santos e Flamengo, que se alternaram como vice-líderes ao longo da 13ª rodada, no meio da semana, jogarão neste domingo às 16h (de Brasília) podendo repetir tal situação.

Quem inicia a 14ª rodada na frente é o Grêmio, atual segundo colocado com 25 pontos. A equipe comandada pelo treinador Renato Gaúcho enfrentará a Ponte Preta na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). Um empate será suficiente para manter o time como vice-líder.

Na terceira colocação, com 22 pontos, o Santos foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, no Estádio Nilton Santos. A partida seria realizada em São Januário, sede do clube carioca, mas o estádio foi interditado após a confusão ocorrida no clássico contra o Flamengo. Por motivos de segurança, o jogo deste domingo acontecerá com portões fechados.

O Flamengo, que também soma 22 pontos e ocupa o quarto lugar, jogará contra o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe carioca buscará na 14ª rodada retomar a vice-liderança, perdida na última quinta-feira após a derrota para o Grêmio.