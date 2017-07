Brasileirão: Grêmio perde a terceira seguida – agora para o Avaí

Em uma queda brusca de rendimento nos últimos jogos, o Grêmio perdeu a terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, diante do Avaí – na zona de rebaixamento -, a equipe do técnico Renato Gaúcho, mesmo pressionando os adversários, foi superada pelo placar de 2 a 0, com gols do volante Simião e do atacante Júnior Dutra. O goleiro Douglas, do Avaí, foi o grande nome da partida, defendendo até um pênalti.

Com o resultado, o Grêmio cai para terceiro, com 22 pontos, e dá lugar ao Flamengo, que assume a vice-liderança do Campeontato. O Avaí, com a vitória, avança duas posições e vai para o 17º lugar, com 12 pontos. As equipes voltam a jogar pelo torneio na próxima quarta-feira: o Grêmio enfrentará fora de casa o Flamengo, em um confronto direto pela vice-liderança, e o Avaí recebe o Coritiba.