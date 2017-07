Brasileirão: Grêmio conquista terceira vitória seguida

Com o objetivo de se aproximar do líder Corinthians, o Grêmio entrou em campo nesta quarta-feira contra o Vitória pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e derrotou o adversário fora de casa. No Estádio Barradão, em Salvador (BA), a equipe gaúcha venceu por 3 a 1, e chegou ao terceiro triunfo seguido.

O Grêmio abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Fernandinho, aos sete minutos, marcou em cobrança de falta. Aos 43, Arthur ampliou, em finalização de dentro da área. O Vitória diminuiu aos 12 da segunda etapa, com David, mas levou o terceiro gol cinco minutos depois, com um forte chute de Ramiro, de média distância.

Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Renato Gaúcho chegou aos 31 pontos na classificação geral. A equipe permaneceria na segunda posição mesmo se perdesse. O Vitória, por sua vez, seguirá na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 12 pontos.