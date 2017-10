Brasileirão: Fluminense vence São Paulo e se afasta do Z4

Jogando no Maracanã, o Fluminense recebeu o São Paulo e venceu por 3 a 1 na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time carioca se afasta da zona de rebaixamento, que fica embolada, ainda envolvendo os paulistas.

O Fluminense construiu sua vantagem em um curto período no primeiro tempo. Aos 22, Henrique Dourado, de pênalti, fez o primeiro. Um minuto depois, Gustavo Scarpa ganhou a disputa com Rodrigo Caio, foi para a linha de fundo e rolou para Sornoza, que sozinho bateu forte e alto no meio do gol.

Aos 39 do segundo tempo, em novo pênalti, Robinho fez o terceiro, garantindo a vitória carioca. Shaylon ainda fez um gol para os paulistas aos 43 do segundo tempo, em uma tentativa de cruzamento que foi desviada e matou Diego Cavalieri.

Com a vitória, o Flu sobe para o 10° lugar, com 38 pontos, atrás do Atlético-MG apenas por ter um triunfo a menos. O São Paulo, com 34, cai para o 14° lugar e fica a dois pontos da zona de rebaixamento.

Chapecoense vence e embola a briga na parte de baixo; Avaí sofre empate no fim

Jogando no Independência, em Belo Horizonte, a Chapecoense ultrapassou o São Paulo nesta rodada com vitória de 3 a 2 sobre o Atlético-MG. Já na Ressacada, o Avaí empatou com Botafogo por 1 a 1 após sofrer gol no fim.

Em Minas Gerais, Valdivia marcou 1 a 0 para o time da casa logo com oito minutos de jogo, mas antes do intervalo, Wellington Paulista e Canteros viraram para os catarinenses. Na volta do intervalo, logo com quatro minutos, Elias recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Aos 22, o Atlético-MG empatou com gol de cabeça do centroavante Fred, mas Luiz Antônio, aos 34, marcou novamente e ficou com a vitória.

Já em Santa Catarina, experiente Marquinhos marcou, de pênalti, para os avaianos aos 20 da segunda etapa. Aos 49, Marcos Vinícius, no último lance da partida, acertou belo chute dentro da área e empatou para os cariocas.

Com o triunfo, a Chape subiu para o 11° lugar, com 35 pontos, enquanto o Atlético-MG, com 38, segue em nono. O Botafogo, com empate no fim, foi a 44, mas segue em sexto e ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo nesta rodada. O Avaí, com 31, perde uma posição na rodada e fica na 19ª colocação.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA E TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO