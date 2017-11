Brasileirão: Fluminense vence Ponte e se livra da Série B

Precisando da vitória, Fluminense e Ponte Preta se enfrentaram nesta segunda-feira em busca da permanência na série A do Campeonato Brasileiro de 2018. Os donos da casa, porém, levaram a melhor. Ao vencer por 2 a 0, a equipe carioca chegou aos 46 pontos e se livrou matematicamente de cair para a segunda divisão do torneio nacional. Os paulistas seguem na zona de rebaixamento.

Os gols da vitória do Fluminense no Maracanã foram marcados pelo meia Douglas, aos 13 minutos do segundo tempo, em uma confusão dentro da área, e pelo atacante Henrique Dourado, aos 41 minutos, após aproveitar uma bola chutada no travessão por Gustavo Scarpa. Com o feito, o jogador se igualou ao também atacante Jô, do Corinthians, na busca pela artilharia da competição, com 18 gols marcados.

Os três pontos conquistados fizeram a equipe carioca subir para a 14ª colocação, empatada em 46 pontos com o São Paulo. Logo em seguida está o Coritiba, com 43 pontos, e o Vitória, com 40. A Ponte Preta é a primeira equipe da zona de rebaixamento, com 39. No próximo domingo, os paulistas terão um confronto direto contra os baianos às 17h, em Campinas. O Fluminense terá pela frente o também ameaçado Sport, 18º colocado, no sábado, 17h, novamente no Maracanã.

