Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro empatam no Rio

Fluminense e Cruzeiro ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se distanciaram da zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

O placar foi aberto no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, pelo time visitante. Sassá fez 1 a o para o Cruzeiro aos 35 minutos do primeiro tempo. O empate veio logo em seguida, aos 41, com Richarlison, de pênalti.

Com o resultado, as equipes estão fora dos seis melhores do Brasileirão, que se classificam para a Copa Libertadores da América. O Cruzeiro está em oitavo lugar, com 22 pontos, e o Fluminense ocupa a nona posição, com 21.

Também nesta quinta-feira, o Sport goleou o lanterna Atlético-GO por 4 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e subiu para a quinta posição, com 24 pontos. André (duas vezes), Diego Souza e Patrick foram os autores dos gols.