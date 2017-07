Brasileirão: Flamengo e Grêmio se enfrentam pela vice-liderança

O Campeonato Brasileiro é longo, tem 38 rodadas e só terminará em dezembro. Mas a partida desta quinta-feira entre Flamengo e Grêmio é daquelas que pode fazer a diferença lá na frente, na reta decisiva do torneio. As duas equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em um confronto direto pela vice-liderança. Quem vencer, sairá de campo com a segunda colocação. Quem perder, ficará bem distante do líder Corinthians.

As duas equipes chegam ao jogo em momentos distintos. O Flamengo está em alta. A equipe carioca venceu suas últimas quatro partidas, e só perdeu uma vez no Campeonato Brasileiro, no dia 7 de junho, para o Sport. Com isso, saltou para a terceira colocação (com a vitória de sobre o Atlético-MG, o Santos tomou-lhe o segundo lugar, com os mesmos 23 pontos e vantagem nos critérios de desempate).

A equipe gaúcha, por sua vez, vive um período de declínio. O time treinado por Renato Gaúcho foi derrotado em seus três jogos mais recentes pelo torneio nacional, contra Avaí, Palmeiras e o líder Corinthians. Assim, caiu para a quarta posição, e soma 22 pontos. O Corinthians lidera o Brasileirão com 35 pontos.