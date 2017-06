Brasileirão: Flamengo dá show e goleia a Chapecoense no Rio

Com uma bela atuação da dupla formada por Guerrero e Diego, o Flamengo deu show na noite desta quinta-feira pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e goleou a Chapecoense por 5 a 1 no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O atacante peruano, que ainda não havia feito gols no torneio, marcou três de uma vez só. E Diego anotou os outros dois.

Foi o meia que abriu o placar com uma bomba de fora da área, aos 13 minutos do segundo tempo. Guerrero ampliou aos 18, ao finalizar cruzamento na área.

A Chapecoense diminuiu com o zagueiro Victor Ramos aos 10 minutos do segundo tempo, aproveitando falha do goleiro Thiago. Mas a reação parou por aí. Guerrero fez 3 a 1 aos 29 minutos, Diego aumentou a contagem aos 33, e novamente Guerrero marcou aos 37, de cabeça.

Com o resultado, o Flamengo subiu de 13º para o oitavo lugar, com 14 pontos. Já a Chapecoense está em décimo, com 13. A equipe carioca volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo contra o Bahia, em Salvador (BA). No mesmo dia, a equipe catarinense recebe em Chapecó o Atlético-MG.