Brasileirão: em clássico, São Paulo faz primeiro jogo sem Ceni

Uma nova era começará neste domingo no São Paulo. Depois de ter o ídolo Rogério Ceni como treinador desde janeiro deste ano, o clube paulista disputará sua primeira partida sem o ex-goleiro no comando. E logo de cara a equipe terá pela frente um clássico estadual, contra o Santos, às 19h (de Brasília). A partida será disputada na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a semana, o São Paulo substituiu Ceni ao contratar Dorival Júnior, que foi o treinador do Santos até o começo de junho. Ele, no entanto, não fará sua estreia contra seu ex-clube, devido a problemas particulares. Assim, quem comandará o time da capital paulista será o auxiliar técnico Pintado.

O São Paulo jogará para tentar sair da zona do rebaixamento (iniciou a rodada na 17ª posição), enquanto o Santos, com 17 pontos, buscará seguir perto dos líderes.