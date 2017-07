Brasileirão: em clássico, Atlético-MG e Cruzeiro tentam embalar

Rivais históricos no futebol mineiro e nacional, Atlético-MG e Cruzeiro jogam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O vencedor terá a chance de respirar um pouco no torneio, enquanto o perdedor poderá ficar em uma situação ruim. A partida válida pela 11ª rodada acontecerá às 16h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Os times começaram o Brasileirão inoperantes no ataque. Os dois times só marcaram dez gols até aqui. Até o início da rodada, apenas Santos (9), Coritiba (9), Vitória (9), Atlético-GO (7) e Avaí (5) eram menos eficientes neste quesito. A dificuldade em balançar as redes dos adversários reflete na classificação. O Cruzeiro ocupa a décima posição com 14 pontos, enquanto o Atlético-MG é o 14º, com 13. O Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma dez.

Em 2017, quem tem vantagem no confronto é o Atlético-MG, que foi campeão mineiro com vitória em cima do rival por 2 a 1.