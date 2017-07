Brasileirão: desfalcado, líder Corinthians enfrenta o Atlético-PR

Líder do Campeonato Brasileiro e invicto na competição, o Corinthians entrará em campo novamente neste sábado, no único jogo do dia pela 14ª rodada, com três desfalques. O time paulista enfrentará o Atlético-PR às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), sem o zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho.

Arana e Rodriguinho levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras na última quarta-feira, e estão suspensos. Pablo, por sua vez, sofreu uma contratura no músculo posterior na coxa direita na mesma partida, e não tem previsão para retornar aos gramados. Os prováveis substitutos dos três atletas são Moisés, Marquinhos Gabriel e Pedro Henrique, respectivamente.

Se vencer, o Corinthians chegará aos 38 pontos e abrirá 13 de vantagem na liderança. O Grêmio, segundo colocado e que enfrentará a Ponte Preta no domingo, soma 25. O Atlético-PR está em 14º, com 15.