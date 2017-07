Brasileirão: de olho no topo, Grêmio e Santos abrem a 15ª rodada

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta nesta quarta-feira com dois jogos às 19h30 (de Brasília) com a presença do vice-líder Grêmio, e do terceiro colocado Santos. Em partidas distintas, as equipes entrarão em campo em busca da vitória e com o objetivo de diminuir a diferença de pontos para o Corinthians.

O Grêmio enfrentará o Vitória em Salvador (BA), no Barradão, com a segunda colocação assegurada. Com 28 pontos, o time não poderá ser ultrapassado mesmo se perder. A equipe baiana está na zona de rebaixamento, em 19º e penúltimo lugar, com 12 pontos.

Na Vila Belmiro, em Santos (SP), a equipe da casa jogará contra a Chapecoense. O time paulista está em terceiro lugar com 24 pontos, 12 atrás do Corinthians. Os catarinenses ocupam posição intermediária na tabela, em 13º lugar, com 18 pontos.