Brasileirão: Cruzeiro interrompe sequência vitoriosa do Palmeiras

O Palmeiras visitou neste domingo o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e perdeu por 3 a 1, depois de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No duelo válido pela 12ª rodada, o meia Thiago Neves, o volante Hudson e o meia-atacante Élber marcaram para os donos da casa. As equipes ainda se enfrentarão, neste mês, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil – o primeiro terminou empatado em 3 a 3, no Allianz Parque.

No primeiro minuto de partida, o goleiro do Palmeiras, Fernando Prass, já teve que trabalhar com chegada perigosa do ataque do Cruzeiro, em chute do volante Henrique. Os paulistas até tinham maior posse de bola, mas a eficiência dos mineiros falou mais alto. Aos 34 minutos, o meia Thiago Neves recebeu bola de Alisson no lado esquerdo da área e, mesmo com marcação cerrada e sem muito ângulo, conseguiu chutar no canto direito de Prass.

O segundo gol veio aos 41, com desvio de cabeça do volante Hudson em um chute de fora da área do companheiro de posição Lucas Romero. No segundo tempo, o atacante Willian diminuiu para o Palmeiras em gol de cabeça, aos 16, mas a vitória do Cruzeiro foi decretada pelo meia-atacante Élber, nos acréscimos, que, em rebote de seu próprio chute, fez o terceiro.

Com a vitória, o Cruzeiro, que vinha de derrota no clássico contra o Atlético-MG, salta da 13ª para a 7ª colocação, com 17 pontos. Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Atlético-PR fora de casa. O Palmeiras permanece na quarta colocação, com 19 pontos, e terá pela frente o maior rival, o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro.