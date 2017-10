Brasileirão: Coritiba vence a primeira no segundo turno

Foram nove partidas sem vitórias nos últimos dois meses, mas nesta quarta-feira o Coritiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Couto Pereira, no 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe no segundo turno do torneio

O Coritiba foi melhor durante quase todo jogo e chegou ao gol aos 33 do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Rildo, Cléber Reis desviou e a bola bateu em Diogo Barbosa, que acabou marcando contra.

Apesar do triunfo, o clube paranaense segue na zona de rebaixamento, com 31 pontos. O Cruzeiro, com 47, segue em quinto.

Série do Coritiba sem vitórias

06/08/2017 – Coritiba 2 x 0 Chapecoense (última rodada do primeiro turno)

12/08/2017 – Atlético-GO 1 x 0 Coritiba

20/08/2017 – Coritiba 0 x 0 Santos

28/08/2017 – Coritiba 0 x 1 Vitória

10/09/2017 – Atlético-PR 1 x 1 Coritiba

18/09/2017 – Palmeiras 1 x 0 Coritiba

24/09/2017 – Coritiba 2 x 3 Botafogo

30/09/2017 – Bahia 1 x 1 Coritiba

11/10/2017 – Corinthians 3 x 1 Coritiba

15/10/2017 – Coritiba 0 x 1 Grêmio

18/10/2017 – Coritiba x Cruzeiro

Vasco vence e se aproxima de “Zona da Libertadores”

Jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vasco visitou o Atlético-GO e venceu por 1 a 0, ficando a um ponto do Flamengo, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Com 29 minutos do primeiro tempo, Ríos cruzou pela direita e Jonathan, assustado por seu companheiro de time, Bauermann, acabou marcando contra.

Com 42 pontos, o Vasco fica em oitavo, a um do Flamengo, sétimo colocado. O Atlético-GO segue em último, com 26.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA E TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO