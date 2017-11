Brasileirão: Corinthians vence e se aproxima do título

Jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, o Corinthians visitou o Atlético-PR, nesta quarta-feira, sem o goleiro Cássio e viu o reserva Walter virar herói e depois sair lesionado na vitória de 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Com a derrota do Santos para o Vasco, o Corinthians abriu oito pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Grêmio.

O goleiro Walter defendeu um pênalti de Nikão aos 33 minutos do primeiro tempo e deixou o gramado lesionado 42, após sentir a perna na cobrança de um tiro de meta. O gol da vitória corintiana veio aos 32 do segundo tempo, com Giovanni Augusto, que bateu cruzado na área e venceu o goleiro Wéverton, que não alcançou.

O Grêmio, que foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e, mesmo com um time de reservas, venceu por 1 a 0, com gol de Ramiro aos cinco do segundo tempo. A Ponte jogou quase toda a partida com um a menos, pois teve Fernando Bob expulso aos 18 do primeiro tempo, após entrada dura em Ramiro.

O Grêmio chegou aos 57 pontos, mas viu o Corinthians ir para 65. O Atlético-PR segue no meio da tabela, com 42, enquanto a Ponte Preta fica na zona de rebaixamento, com 35.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO E TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO