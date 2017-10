Brasileirão: Corinthians perde para o Bahia com falhas bizarras

O Corinthians segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe paulista não conseguiu novamente a sequência vitoriosa para embalar novamente e abraçar ainda mais o título. O líder do torneio perdeu para o Bahia por 2 a 0 em duas falhas determinantes para o resultado.

Em um jogo morno no primeiro tempo, sem muitas chances de perigo aos goleiros, a etapa final também não proporcionou grandes emoções aos torcedores presentes na Arena Fonte Nova, em Salvador. Aos 26 minutos, em falha do sistema defensivo, o Bahia fez o primeiro. A jogada começou com Régis em um lançamento sem ninguém do Bahia para dominar. Fagner dominou, tentou sair jogando com categoria, mas teve a bola roubada e o atacante Vinicius aproveitou o erro do lateral para fuzilar o gol de Cássio.

Nos acréscimos, quando o Corinthians tentava de tudo para empatar, Cássio foi à área para tentar ajudar, mas um passe errado de Marquinhos Gabriel no meio de campo foi o suficiente para o Bahia ampliar. Allione ficou com a bola e lançou para Régis. O meia, sozinho e sem goleiro, só teve o trabalho de empurrar para o gol.

O Corinthians está com 58 pontos, faltando agora dez rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que também jogou neste domingo, venceu o Coritiba por 1 a 0 e avançou na tabela, ficando temporariamente na segunda posição, com 9 pontos a menos. O Santos, atual terceiro colocado, ainda joga nesta rodada, na noite desta segunda-feira. Se ganhar, a equipe do litoral paulista pode ficar a sete pontos do rival.