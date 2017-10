Brasileirão: Corinthians perde chance de ampliar vantagem

O Corinthians, que não vence há quatro jogos, tem a liderança cada vez mais ameaçada. Na tarde deste domingo, com a sua formação considerada ideal, o time de Fábio Carille perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, com gol do ex-corintiano Lucca, no Estádio Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Corinthians (59 pontos) corre risco ter a vantagem diminuída para o vice-líder Palmeiras (53 pontos), que enfrenta o Cruzeiro, no Allianz Parque, nesta segunda-feira. No pior dos cenários, pode perder a liderança para o Palmeiras no confronto direto no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), em Itaquera – a vantagem e do Palmeiras pois tem maior número de vitórias.

A Ponte Preta chegou aos 35 pontos, assumiu a 16ª posição e saiu da zona de rebaixamento.