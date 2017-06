Brasileirão: Corinthians fica no empate com o Coritiba

O Corinthians viu sua série de vitórias ser interrompida no Campeonato Brasileiro. No jogo que abriu a rodada de futebol no domingo, às 11 horas, o líder da competição visitou o Coritiba, no Couto Pereira, ficou no empate sem gols e deixou de ganhar uma partida após 6 vitórias seguidas. O corintiano Jô até chegou a balançar as redes, já nos minutos finais, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol.

O destaque da partida foi negativo. A bonita festa entre as duas torcidas, que compareceram em bom número ao estádio, ficou marcada por uma briga do lado de fora. Um torcedor corintiano, Dionathan José Gomes Souza da Silva, de 29 anos, foi declarado como morto. Ele foi reanimado e segue internado no Hospital do Trabalhador em estado grave.

A equipe do técnico Fábio Carille manteve a invencibilidade no Brasileirão (agora são seis vitórias e dois empates em oito jogos) e também estendeu ainda mais um tabu contra os paranaenses: desde 2011, o time paulista não perde para o rival em jogos do Campeonato. A última derrota aconteceu em setembro de 2011.

Com 20 pontos, o Corinthians pode perder a liderança ao final da rodada. O Grêmio visita o Cruzeiro na segunda-feira e, em caso de vitória, chega aos 21 pontos. O Coritiba continua surpreendendo e é o terceiro colocado, com 18 pontos.