Brasileirão: Corinthians brilha e mantém liderança

O Corinthians brilhou mais uma vez, confirmou seu favoritismo e venceu o Bahia por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. O atacante Jô, o zagueiro paraguaio Balbuena e o meia Marquinhos Gabriel marcaram os gols do triunfo que mantiveram a equipe paulista na liderança do Campeonato Brasileiro, assim como a invencibilidade do time após nove rodadas disputadas.

Jô abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu passe de Fágner por trás da zaga adversária, driblou o goleiro Jean e finalizou para as redes. No segundo tempo, Balbuena ampliou o marcador aos 34 minutos, ao concluir na pequena área bola desviada. E Marquinhos Gabriel sacramentou a vitória já nos acréscimos, aos 48.

Também na segunda etapa, as duas equipes tiveram jogadores expulsos por tomarem o segundo cartão amarelo. O primeiro foi o corintiano Gabriel, aos 11 minutos. Em seguida, foi a vez de Renê Junior ser retirado de campo pelo árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva.

Com o resultado, o Corinthians segue líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, e manteve a invencibilidade no torneio, com sete vitórias e dois empates. O time volta a jogar pela competição neste domingo, no principal duelo da competição até aqui. O adversário será o Grêmio, vice-líder, em Porto Alegre. O Bahia, por sua vez, está em 14º lugar no campeonato, com 10 pontos, e enfrentará o Flamengo, também no domingo, em Salvador.