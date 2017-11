Brasileirão: Com o time titular, Grêmio vence São Paulo no Sul

Jogando em sua Arena com o time titular, o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 e ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Já o adversário, com a derrota, afasta-se ainda mais do sonho de disputar a Copa Libertadores.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo, enquanto os visitantes paravam o jogo com faltas. Aos 33 minutos, o Grêmio pressionava e Geromel invadiu a área pela direita, sem marcação, e cruzou. Arboleda tentou afastar mas chutou em cima de Kannemann e a bola foi para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o São Paulo passou a criar mais chances, mas os donos da casa ainda eram melhores. Os paulistas chegaram a marcar 27, com Lucas Pratto, mas teve o gol anulado por impedimento. Marcelo Grohe ainda salvou o Grêmio em outras oportunidades no fim da partida.

A vitória garante o time gaúcho na segunda colocação, com 61 pontos, ainda com chances de título em caso de derrota corintiana mais tarde. O São Paulo, com 45, segue no meio da tabela.

Avaí empata com o Cruzeiro e fica próximo do rebaixamento

Jogando no Mineirão, o Avaí enfrentou o Cruzeiro e se aproximou do rebaixamento ao empatar por 2 a 2 com os mineiros. A equipe catarinense até teve sucesso no primeiro tempo, com um gol de Júnior Dutra, cobrando pênalti, aos 22, mas levou a virada na segunda etapa. Thiago Neves aos 14 e Judivan, de pênalti, aos 34 viraram o jogo. Os visitantes ainda empataram aos 48, novamente com Júnior Dutra, mas o resultado não foi positivo.

Com o resultado, o Avaí fica com 36 pontos, na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto Cruzeiro, com 55, segue na quinta colocação.

