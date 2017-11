Brasileirão: com golaços, Vasco vira e vence Santos na Vila

O Santos sofreu com problemas de criação diante do Vasco, nesta quarta, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo, se afastando do título

Os gols vieram todos na segunda etapa. Aos 19, Lucas Lima passou pela marcação no meio de campo e fez lançamento para Ricardo Oliveira, que dominou no peito, avançou e bateu na saída de Jordi para abrir o placar. Aos 39 minutos, Evander acertou um chutaço de fora da área, empatando o jogo. Aos 47, Nenê cobrou falta com categoria e decretou a virada.

Com a derrota, o alvinegro parou nos 56 pontos, viu o Corinthians seguir abrir nove pontos na liderança e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio. O Vasco, por sua vez, chegou aos 48 e segue vivo na luta para conquistar uma classificação para a próxima Libertadores.

