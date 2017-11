Brasileirão: Clayson e Felipe Melo pegam um jogo de suspensão

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, realizado no início de novembro, ainda terá consequências nas próximas rodadas. Nesta quinta-feira, Clayson e Felipe Melo foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por conduta contrária à disciplina e ética desportiva, e punidos com um jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro pelo atrito no intervalo do jogo em Itaquera.

Depois de retornar ao time titular na vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo, na última rodada, Felipe Melo irá desfalcar o Palmeiras na partida contra o Avaí, na próxima segunda. Isso quer dizer que o atleta estará disponível para ser escalado por Alberto Valentim nesta quinta-feira, contra o Sport.

Com o título garantido e sem pretensões no restante do torneio, a punição de Clayson não afeta diretamente as ambições do Corinthians na competição. Diferente do rival, que briga por uma vaga direta na Copa Libertadores, as rodadas finais devem ser de testes e sem grandes obrigações do elenco, como afirmou o próprio técnico Fábio Carille, após a vitória sobre o Fluminense.

Fora do próximo jogo, contra o Flamengo na Ilha do Urubu, Clayson deu sua versão da confusão e se mostrou contra o resultado do julgamento. “Não achei justa a punição. O Corinthians tem uma imagem da Arena que mostra tudo o que aconteceu. Mas agora já passou. Agora vou descansar neste jogo contra o Flamengo e voltar no jogo da semana que vem aqui em casa”, disse o atacante, em entrevista ao SporTV.