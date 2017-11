Brasileirão: CBF desiste de levar a taça a São Paulo na quarta

A CBF recuou e não vai levar a taça do Campeonato Brasileiro à Arena Corinthians nesta quarta-feira, quando o time pode garantir o título, em caso de vitória sobre o Fluminense, por questões de logística, horário do jogo e segurança.

A ideia inicial da CBF era entregar a taça logo após a partida, caso o Corinthians vencesse. Ela ficaria escondida até a confirmação do resultado. A mudança ocorre por questões de logísticos em relação à saída dos torcedores do estádio, que atrapalhariam a cerimônia. A montagem do palco após a partida leva em torno de 30 minutos, o que faria os torcedores terem problemas para ir embora, com o encerramento das atividades do metrô por volta da meia-noite e meia.

Por esse motivo, a entidade ainda vai estudar como entregar o troféu e apresentá-lo aos torcedores. Isso pode acontecer no domingo, dia 26, contra o Atlético-MG na casa corintiana. Em caso de empate com o Fluminense, o título ainda não poderá ser comemorado, já que o Palmeiras joga apenas na quinta ainda com chances matemáticas de título.