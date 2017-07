Brasileirão: Bruno Henrique faz três e garante vitória ao Santos

O Santos comprovou o bom momento no Campeonato Brasileiro neste domingo. Com uma grande atuação do atacante Bruno Henrique, autor de três gols, a equipe venceu o Bahia por 3 a 0, no Pacaembu, em São Paulo, pela 16.ª rodada. A equipe do técnico Levir Culpi não perde há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

O Santos apresentou um bom futebol desde o início e foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 28 minutos em rebote do goleiro Jean, sobrando para Bruno Henrique aproveitar o rebote. O gol deixou o time paulista mais tranquilo e seguiu criando novas oportunidades. Antes do intervalo, aos 45, Bruno Henrique voltou a marcar depois de Lucas Lima colocar a bola entre as pernas de Eduardo e finalizar na saída de Jean. A bola tocou no braço do goleiro e, novamente, sobrou para o atacante completar.

No segundo tempo o Santos diminuiu o ritmo e viu o Bahia criar chances de, ao menos, diminuir o marcador. Vanderlei, porém, fez boas defesas e segurou a pressão. Quando o duelo seguia para o final, aos 30 minutos, Daniel Guedes cruzou, o zagueiro Noguera dividiu de cabeça e a bola sobrou para Bruno Henrique fazer seu terceiro gol.

A boa sequência levou o time de Levir Culpi à terceira posição, com 30 pontos, apenas um atrás do vice-líder Grêmio, que irá jogar na segunda-feira. E o Bahia, com apenas 19, está em 13º e se mantém com dificuldades para engrenar uma boa sequência.

O Santos volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio fora de casa. Antes, na quarta-feira, recebe o Flamengo na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil – os cariocas venceram o primeiro por 2 a 0. E, também no próximo domingo, o Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova, em Salvador.

(Com Estadão Conteúdo)