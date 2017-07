Brasileirão: Botafogo vence Sport e sobe cinco posições

O Botafogo venceu o Sport nesta segunda-feira por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e subiu cinco posições. No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), a equipe carioca ganhou por 2 a 1, passou para o sexto lugar, e entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

O Botafogo abriu o placar com Rodrigo Lindoso aos dois minutos de jogo, mas sofreu o empate do Sport seis minutos depois, após Rithely pegar rebote de Jefferson. O gol da vitória só viria no segundo tempo. Guilherme chutou cruzado de dentro da área aos 24, e o goleiro Agenor não conseguiu fazer a defesa.

Com o resultado, o clube carioca saltou da 11ª para a sexta colocação, com 22 pontos, e ultrapassou o Sport na classificação. O clube pernambucano, que havia vencido as últimas quatro partidas, caiu de sexto para oitavo lugar, com 21.