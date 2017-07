Na partida que fechou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-PR e Botafogo empataram em 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Apesar do ponto conquistado por ambas as equipes, nenhuma delas conseguiu subir na classificação.

O Botafogo caiu na tabela, e saiu da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O time carioca passou do sexto para o sétimo lugar, com 23 pontos. Já o Atlético-PR está na primeira posição fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 17.