Brasileirão: Atlético-MG e Santos se enfrentam com desfalques

Com desfalques principalmente no setor ofensivo, Atlético-MG e Santos se enfrentarão na noite desta quarta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começará às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O time mineiro não contará com o meia venezuelano Otero e o atacante Luan. Ambos recuperam-se de lesões no tornozelo e na coxa esquerda, respectivamente. Já o Santos não terá quatro jogadores. O meia Lucas Lima e o atacante Copete estão suspensos, enquanto o volante Renato e o lateral-direito Victor Ferraz foram vetados pelo departamento médico. Por outro lado, o Santos contará com o retorno de Bruno Henrique.

A equipe paulista inicia a 13ª rodada na quarta posição com 20 pontos, e pode assumir a vice-liderança de forma temporária em caso de vitória (o Flamengo, com 23 pontos, só jogará na quinta-feira). O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a nona posição, com 17.