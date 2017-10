Brasileirão aberto? Confira últimos jogos de Corinthians e rivais

A derrota por 2 a 0 para o Bahia ligou novamente o sinal de alerta do líder Corinthians. Faltando dez rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro de 2017, o time paulista viu sua vantagem cair para nove pontos em relação ao atual vice-líder Grêmio. Já o Santos, que fecha a 27ª rodada nesta segunda-feira diante do Vitória, na Vila Belmiro, pode ir a 51 pontos e ficar a apenas sete do rival. A vantagem do time dirigido por Fábio Carille ainda é relativamente confortável, mas a sequência de jogos do time preocupa.

Classificação completa do Brasileirão

O próximo adversário do Corinthians é justamente o Grêmio, em Itaquera, em partida que ganhou ares de “final”, assim como clássico diante do Palmeiras – que ainda sonha timidamente com o título (está 11 pontos atrás) e fará de tudo para estragar a festa do rival. A vantagem do clube paulista, porém, é já ter feito as duas partidas contra o Santos – que ainda enfrentará o Grêmio, na Vila. Confira, abaixo, os próximos jogos dos três principais concorrentes ao título:

Últimos jogos do Corinthians:

Grêmio (casa)

Botafogo (fora)

Ponte Preta (fora)

Palmeiras (casa)

Atlético-PR (fora)

Avaí (casa)

Fluminense (casa)

Flamengo (fora)

Atlético-MG (casa)

Sport (fora)

Últimos jogos do Grêmio:

Corinthians (fora)

Palmeiras (casa)

Avaí (fora)

Flamengo (casa)

Ponte Preta (fora)

Vitória (casa)

São Paulo (casa)

Santos (fora)

Atlético-GO (casa)

Atlético-MG (fora)

Últimos jogos do Santos:

Vitória (casa)

Sport (fora)

Atlético-GO (casa)

São Paulo (fora)

Atlético-MG (casa)

Vasco (casa)

Chapecoense (fora)

Bahia (fora)

Grêmio (casa)

Flamengo (fora)

Avaí (casa)