Brasileirão 2017: disputa acirrada contra o rebaixamento

Restam duas rodadas para o Campeonato Brasileiro de 2017 terminar e, com o campeão Corinthians já definido, a disputa mais quente acontece no fim da tabela de classificação. O Atlético-GO é o único time já garantido na Série B do ano que vem. Neste momento, Avaí (19º), Sport (18º) e Ponte Preta (17ª) completam a zona de rebaixamento, mas Vitória e Coritiba ainda correm riscos.

Clubes tradicionais como São Paulo e Fluminense chegaram a 46 pontos na 36ª rodada e espantaram o fantasma da segunda divisão, limitando aos outros cinco clubes a briga por duas vagas na Série A. Avaí, Sport e Ponte Preta tem 39 pontos e lutarão para trocar de posição com o Vitória, que tem 40 – na próxima rodada, o time de Campinas terá confronto direto contra os baianos, no Moisés Lucarelli. O Coritiba, com 43, precisa de apenas uma vitória para se garantir na elite.

Os últimos jogos dos times ameaçados

37ª rodada:

Fluminense x Sport

Coritiba x São Paulo

Ponte Preta x Vitória

Avaí x Atlético-PR

38ª rodada:

Vasco x Ponte Preta

Santos x Avaí

Sport x Corinthians

Vitória x Flamengo

Chapecoense x Coritiba